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亚洲 | 2015年 10月 22日 星期四 23:08 BJT

标题新闻：中国或在未来几年将外汇储备中英镑占比增至10%，为其它新兴市场的一倍-摩根士丹利

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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