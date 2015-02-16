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时事要闻 | 2015年 2月 16日 星期一 08:42 BJT

中国将取消暂住证制度--新华社

路透上海2月15日 - 新华社报导称，中国将推进户籍制度改革，计划取消暂住证制度。

报导称，《关于全面深化公安改革若干重大问题的框架意见》及相关改革方案近日已经中央审议通过，即将印发实施。

根据报导，作为改革的一部分，中国将推进户籍制度改革，取消暂住证制度，全面实施居住证制度，建立健全与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制。（完）

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