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中国财经 | 2016年 10月 12日 星期三 10:16 BJT

中国1-9月棚户区改造开工577万套 占年度任务96%--住建部

路透北京10月12日 - 中国住房和城乡建设部日前称，1-9月已开工棚户区改造577万套，占年度目标任务的96%，完成投资1.2万亿元人民币。

中国去年提出棚改三年行动计划，目标2015-2017年要开工改造1,800万套。2015年目标任务是580万套，实际开工601万套；2016年目标是开工改造600万套，并提高货币化安置比例。

国家开发银行董事长胡怀邦今年2月曾表示，2015年国开行共发放棚改贷款7,509亿元，今年将增至9,500亿元以上，保障续建和600万套新开工棚改任务融资需求。

国务院副总理张高丽3月在全国棚户区改造电视电话会议上则强调，今年棚改600万套任务重、难度大，要早安排早开工早见效，确保今年棚改进度不低于去年。（完）

(发稿 李子木；审校 张喜良)

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