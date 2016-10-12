中国1-9月棚户区改造开工577万套 占年度任务96%--住建部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月12日 - 中国住房和城乡建设部日前称，1-9月已开工棚户区改造577万套，占年度目标任务的96%，完成投资1.2万亿元人民币。
中国去年提出棚改三年行动计划，目标2015-2017年要开工改造1,800万套。2015年目标任务是580万套，实际开工601万套；2016年目标是开工改造600万套，并提高货币化安置比例。
国家开发银行董事长胡怀邦今年2月曾表示，2015年国开行共发放棚改贷款7,509亿元，今年将增至9,500亿元以上，保障续建和600万套新开工棚改任务融资需求。
国务院副总理张高丽3月在全国棚户区改造电视电话会议上则强调，今年棚改600万套任务重、难度大，要早安排早开工早见效，确保今年棚改进度不低于去年。（完）
(发稿 李子木；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。