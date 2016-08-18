焦点：炎炎夏日中国楼市热情不减 过热城市调控箭在弦上

撰写 宿泱韫

路透北京8月18日 - 中国楼市在7月的热度并不比高温逊色，最新公布的70城房价指数延续涨势，部分热点地区房价环比升幅维持在2%以上，呈现出“淡季不淡”态势。惟过热城市调控政策接二连三推出，令环比上涨动能略有减弱。

今年以来从一线城市到少数热点二线，再到多数二线及部分三线，楼市回暖之势涟漪般扩散，但地区差异巨大目前仍是不争的事实。在“不差钱”的房企一齐瞄准热点城市土地等优质资产时，三四线仍面临高库存压力，预计未来仍会继续强调因城施策，“抑制资产泡沫”之际过热城市调控收紧预期升温。

“7月70个大中城市新房环比增幅略有收窄，热点二线城市涨幅突出，后续可能跟进出台收信贷、控地王、防风险的房地产收紧措施。”交通银行金融研究中心高级研究员夏丹表示。

她认为，最直接的方式是通过信贷政策“降杠杆”，包括提高首付比例、上调贷款利率以及收缩个人按揭贷款和开发贷款额度，减少资金过度流入房地产市场；在土地市场也会有“控地王”的举措推出，如明确出让地块开竣工时间、改变土地出让金支付方式、加强土地市场监管打击囤地、调整供地结构、限制拍卖地价等。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，7月70个大中城市新建住宅销售价格同比升7.9%，连续第10个月上涨，且涨幅扩大至2014年2月以来最高。从环比看，7月新建住宅销售价格较上月上涨0.8%，连续15个月上涨，涨幅与前月一致。

“环比上涨城市个数减少，下降城市个数增加，涨幅继续收窄；一线和少数二线城市涨幅收窄。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟就数据点评道，收窄幅度较大的城市主要是前期上涨过快的一线城市和少数热点二线城市，其余城市环比变化不大。

数据显示，7月份70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有51个，较上月减少四个；环比下降的城市有16个，比上月增加六个，环比涨幅总体收窄。

四大一线城市新建商品住宅价格指数环比涨幅多降至2%以下，京沪广深分别上涨1.7%、1.4%、1.3%和2%，而部分热点二线城市房价涨幅仍可观，厦门、合肥、南京、无锡等的涨幅为4.6%、4.2%、3.6%和2.7%。

上月新建商品住宅价格环比增幅前五的城市分别为：合肥（4.9%）、 厦门（4.7%）、南京（4%）、深圳（2.6%）和无锡（2.6%），一线城市中的上海和北京涨幅也居前，分别为2.4%和2.3%。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，近期几个月，合肥和厦门等几个城市房价都显得较“高调”。一线城市房价偏高，部分投资投机资金开始撤出一线进入二线城市，这使得此类二线价格涨幅开始超越一线。目前包括合肥和厦门已出台购房收紧政策，后续其他一些房价上涨过快的二线城市或也会跟进。

**“不差钱”**

今年以来较为充裕的流动性，加之销售屡创新高，房地产开发商手握充足资金，在行业增长已上较高平台且广大三四线库存过剩时，少数优质资产（包括热点城市土地，优质开发商股权）成为众房企心仪目标，地王层出不穷。

“我们公司没有资金紧张，项目贷款银行也没有提示这方面问题。”某外资房地产开发商上海公司总经理表示。

他说，看周三上海三块地拍卖的结果，尤其是静安区中兴社区地块，最后阶段中粮+建发+首开联合体（央企+地方国企）和融信（很依赖融资的福建民企）争夺的激烈程度，并没有看到资金收紧的迹象。

作为今年上海挂牌的首幅内环内含住宅属性地块，中兴地块吸引了18家房企参与竞拍，最终该地块由融信以110.1亿元摘得，溢价率达139.35%，楼板价为100,315元/平米，成为了上海总价和楼板价双料地王，也创下全国单价最高纪录。

克尔瑞地产研究就此评论道，城市分化加剧使得房企的投资价值趋同，三四线去库存难题依旧，为了长远的发展，房企不得不将投资重心调整至一二线，而上海作为长三角核心区域，也成为了房企聚集地之一，竞争激烈程度可想而知。

再加上国内融资环境的宽松和2016上半年销售大好客观上为房企拿地提供了强有力的资金后盾，以及对于上海未来房价的乐观预期，都是房企敢于拿高价地的驱动力。

统计局数据显示，1-7月房地产开发企业到位资金同比增长15.3%，今年3月开始累计增速均保持在15%上下。前7月到位资金中，定金及预收款增长31.6%，个人按揭贷款增速更是高达54.6%。

从央行发布金融数据来看，7月新增人民币贷款4,636亿元，而以个人住房贷款为主要部分的居民中长期贷款在7月的新增规模为4,773亿元，7月新增信贷基本由房贷支撑。

**调控箭在弦上**

今年以来的多重利好已导致一线和部分热点二线城市房价相继大幅上涨，在最高决策层强调“抑制资产泡沫”之时，已有包括合肥、苏州、南京在内的多个过热城市出台调控措施，预计后期还会有城市跟进。

易居的严跃进表示，据其测算，1-2月份全国房价处于“合理”区间，而到了3月份位于“偏热”区间，到了4月份则步入“过热”区间。5月份随着市场交易面积有所下降，房价指数环比增幅也开始回落，重新回到“偏热”区间。6-7月份继续停留在“偏热”区间。

他认为，从政策层面看，房价偏热，或催生包括限贷在内的政策的实施。尤其随着部分二线城市严厉的政策管控出台后，其他一些二线城市或跟进。同时要警惕此前部分房价涨势一般的二线城市，此类城市近期或成为各类投资投机需求集中投资的城市。

交通银行的夏丹指出，除了近期已经出台政策的合肥、南京和苏州之外，近几个月房价环比涨幅连续居前的热点二线城市还有厦门、天津、杭州、武汉、福州、郑州等，三线城市中也不乏东莞、佛山等个别突出城市。接下来，这些城市可能跟进出台房地产收紧措施。

“（出台政策）除了稳定地区房地产市场的原因外，也与7月26日政治局会议‘抑制资产泡沫、防范金融风险’的要求有关。”她表示，在局部收信贷、控地王、防风险的同时，高库存地区仍然有继续推进去库存年度任务的必要。

中国两大热点城市在8月中旬不约而同收紧了房地产调控。苏州市成为首个重启限购的二线城市，规定非本市户籍购买二套房需累计缴纳一年以上社保，而南京市调高除高淳和溧水之外地区的二套房首付比，高可至50%。

7月底召开的中央政治局会议提出“降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负”，新华社则针对房地产市场连发三篇评论，警惕楼市繁荣背后的金融风险、小心来势凶猛的“地王”盛宴、以及“去库存”要打持久战。

“我们现在明显收紧了，”某股份制银行位于杭州的省分行风控部人士表示，主要体现在开发贷审批更紧了。（完）