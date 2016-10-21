高力国际与邦海外合作拓全球置业服务 迎接中国居民境外投资大潮

路透上海10月21日 - 随着人民币汇率贬值趋势逐渐明显，中国居民境外投资和置业需求正明显上升。国际物业服务公司--高力国际CIG.TO周五宣布，与中国移民留学巨头澳星移民邦海外品牌合作，共同提升境外置业服务体系，满足国内投资者海外资产配置需求。

中国居民海外房产投资热络之下，国际物业公司纷纷寻求中国合作伙伴，期望扩大其服务范围。例如4月仲量联行(JLL.N)宣布与专注于为中国客户提供澳大利亚房产解决方案的汇邦投资战略合作，9月莱坊与复星地产旗下海外置业生活服务平台“星家”战略合作。

“在人民币贬值趋势下，海外投资特别是投资海外房地产正是大行其道的时候。”澳星移民总裁兼邦海外品牌董事长孙亦军表示。

他说，海外资产配置是目前之后中国居民最热的一个话题，而海外房地产是看得见、摸得着的一种投资，往往是中国人赴海外投资的第一个选择。

高力国际在全球主要房地产市场有着丰富的资源和网络，而邦海外在国内20多个城市有网点和销售渠道，曾为4万多个高净值家庭提供移民和留学服务。未来双方将在海外房地产项目营销推广和销售、海外投资策略咨询、资产交易管理、资产管理等方面寻求合作。（完）