高力国际与邦海外合作拓全球置业服务 迎接中国居民境外投资大潮

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海10月21日 - 随着人民币汇率贬值趋势逐渐明显，中国居民境外投资和置业需求正明显上升。国际物业服务公司--高力国际CIG.TO周五宣布，与中国移民留学巨头澳星移民邦海外品牌合作，共同提升境外置业服务体系，满足国内投资者海外资产配置需求。
中国居民海外房产投资热络之下，国际物业公司纷纷寻求中国合作伙伴，期望扩大其服务范围。例如4月仲量联行(JLL.N)宣布与专注于为中国客户提供澳大利亚房产解决方案的汇邦投资战略合作，9月莱坊与复星地产旗下海外置业生活服务平台“星家”战略合作。
“在人民币贬值趋势下，海外投资特别是投资海外房地产正是大行其道的时候。”澳星移民总裁兼邦海外品牌董事长孙亦军表示。
他说，海外资产配置是目前之后中国居民最热的一个话题，而海外房地产是看得见、摸得着的一种投资，往往是中国人赴海外投资的第一个选择。
高力国际在全球主要房地产市场有着丰富的资源和网络，而邦海外在国内20多个城市有网点和销售渠道，曾为4万多个高净值家庭提供移民和留学服务。未来双方将在海外房地产项目营销推广和销售、海外投资策略咨询、资产交易管理、资产管理等方面寻求合作。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。