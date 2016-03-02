华润啤酒斥资16亿美元收购华润雪花余下49%股权

路透香港3月2日 - 华润啤酒(0291.HK)周三宣布，已达成协议以16亿美元购买SABMiller Asia所持华润雪花啤酒的49%股权，完成后，华润啤酒将全资控股华润雪花啤酒。

刊登在港交所公告称，华润啤酒与ABI订立买卖协议，ABI已有条件同意促使SABMiller Asia出售股份，占华润雪花啤酒49%已发行股本总额。代价将利用各种资金方案（包括债务或股本融资）以现金偿付。完成后华润雪花啤酒将成为公司全资附属。

华润啤酒指，收购将促使公司取得中国领先啤酒商之一的华润雪花啤酒的完整所有权；其确保公司于中国的发展策略有效实施；及其促使华润雪花啤酒于公司层面完全并表，提升对股东的财务透明度，消除存在较大少数权益相关的价值流失。

ABI为设于比利时鲁汶(Leuven)的公众上市公司(Euronext: ABI)，为全球领先啤酒 商，且为世界五大消费品公司之一。去年11月11日，ABI及SABMiller宣 布，彼等已就ABI建议收购SABMiller全部已发行股本达成协议。SABMiller为跨国啤酒及饮料公司。

1994年，华润集团旗下的华润创业（去年10月更名为“华润啤酒”）与世界第二大啤酒企业SABMiller两大股东联手成立了华润雪花。华创拥有华润雪花51%股权，SABMiller持有49%。（完）

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