华润集团经营决策和内管不规范 管理人员涉嫌违法违纪--审计署

路透北京6月20日 - 中国审计署周五公布华润（集团）有限公司2012年度财务收支审计结果显示，华润集团会计核算、重大经济决策和内部管理等存在一些不规范问题，有的管理人员还涉嫌重大违法违纪。

审计报告称，2012年，华润集团所属公司由于违规会计操作，导致当年少计利润0.45亿元人民币。2012年末，华润电力合并报表时，由于未对所属六家关联企业间的内部交易进行抵销，造成收入及成本各虚增2,069万元。

此前，中央纪委监察部网站发布消息称，华润集团董事长宋林因涉嫌严重违纪违法，已经被免去领导职务，正在按程序办理。

据华润集团合并财务报表反映，其2012年底资产总额7,305亿元、负债总额5,181亿元，负债率近71%，当年实现净利润237亿元。

审计报告称，在金融业务方面，2012年7月至2013年4月，华润信托设立23个信托项目募集资金投资银行间债券市场，在交易中涉嫌违规变相开展债券正回购和逆回购业务，涉及资金40.98亿元。

2012年，华润信托两个信托项目募集资金共计15亿元用于流动资金贷款，存在监管不严问题，其中13亿元被借款人挪用于土地一级开发、房地产开发等。一个信托项目募集资金10亿元违规用于向地方政府融资平台公司贷款。此外，华润信托违规以员工名义设立深圳市众易实业公司，且未将其纳入合并报表。

报告称，华润集团在执行国家经济政策和企业重大经济决策中存在的问题包括：所属华润电力四个电站机组未按规定报经核准即开工建设，一个电站机组未按规定报经核准即投入运行，依据不具备资产评估资质的财务顾问进行估值,所属华润电力下属单位未按规定公开招标等。

审计报告显示，2010年7月至2011年，所属华润医药在重组过渡期内，有八个投资收购项目未经过渡期管委会批复即对外签订合作或股权转让协议，收购价款共计29.8亿元，其中六个项目收购价高于资产评估值约57%。（完）

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(发稿 李贺; 审校 毕晓雯)

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