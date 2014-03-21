华润斥资约2亿元增持万科股份

锴明投资二期基金募集3.62亿美元 专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透上海3月21日 -近期中国房地产股持续低迷，国内最大房地产公司--万科(000002.SZ)第一大股东华润股份出手增持，增持规模约为2亿元人民币，华润不排除在未来12个月内继续增持万科股票的可能性。
万科200002.SZ周五公告显示，周三和周四两天，华润股份通过二级市场增持万科A股2,640万股，占总股本的0.24%，增持后华润及其关联公司合计持有万科15%股份。
周三和周四两天，万科徘徊在7.5元上下，最低至7.24元。若按7.5元估算，华润此番增持投入资金量为1.98亿元。
据国内媒体报导，这是华润股份六年来首度增持万科A的股票。今年以来，保利地产(600048.SS)、华侨城(000069.SZ)、新湖中宝(600208.SS)等多家房地产公司获得大股东或实际控制人增持。
万科A周四收报7.51元，过去一个月累计上涨2.6%。（完）
(发稿 林琦; 审校)
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