（修正）华润新掌门施展魅力攻势 欲从腐败丑闻中实现“凤凰涅槃”

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路透香港10月15日（记者 Charlie Zhu/Donny Kwok） - 华润集团新任董事长傅育宁上任六个月来，至少会见了10个省政府的领导，用魅力攻势帮助华润摆脱腐败丑闻。

就在华润集团前任董事长宋林和其他六名高管遭调查之后，傅育宁表示，华润集团将从这起丑闻中“凤凰涅槃”，变得更加强大。

华润集团发布的宣传图片和材料显示，傅育宁会见了多位省级官员，且很多是在其到各地出差期间；他与当地主要领导热烈交谈，并承诺进行新的投资，数额往往很大。

傅育宁曾任招商局集团董事长，拥有政治背景。他的努力支撑了投资者信心，突显国企即使丑闻缠身仍能够获得政府和银行方面的大力支持。

“看起来傅育宁做的事是对的，”总部位于上海的国泰君安证券的投资部经理徐荫辉表示。

“一方面他加强内控，减少腐败发生的空间，另一方面，他从地方政府手上争取各种各样的支持。这对公司今后长远的发展是有好处的。”

中国反腐既针对国企，也针对国内外民企。华润集团和中石油(0857.HK)等国有巨头在新管理层带领下变得更强，而民企的日子则难过得多。雅居乐地产(3383.HK)创始人兼主席陈卓林遭内地机关监视居住，公司被迫暂停供股计划，并与银行讨论延长余下过桥贷款期限。

华润集团旗下的上市公司股价走势最近与整体市场一致，受经济前景低迷和近几周的香港民主示威游行冲击。

过去两周，券商基于长期增长前景，上调了华润电力(0836.HK)、华润燃气(1193.HK)和华润创业(0291.HK)的目标价或投资评级。

华润集团旗下共有11家上市公司，市值总计约500亿美元。集团总资产超过1万亿港元（1,290亿美元）。

部分投资者对华润集团下调经营目标或减慢并购和投资速度的担忧并未成为现实。

丑闻发生后，华润宣布在桂林投资400亿港元建设华润万象城、华润五彩城、国际旅游养生养老三大项目；华润还宣布与全球第三大零售商乐购(TSCO.L)在华进行战略合作。

华润集团发言人称，2015年的业务目标不变。与2013年相比，华润集团计划将经营利润翻番至1,000亿港元，营收提升38%至7,000亿港元。

“经过几十年的发展，华润集团建立了一个相对有效的、以业绩驱动的文化和机制，”复星集团旗下的一名投资董事姚圣指出。

“这不会因为一两个高层领导的离开而改变。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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