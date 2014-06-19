中国国土资源部下发今年稀土矿钨矿开采总量控制指标

路透北京6月19日 - 中国国土资源部周四下发通知称，确定2014年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨，钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为8.9万吨，同时不再下达锑矿开采总量控制指标。

据国土资源部网站刊登的《2014年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》，要求各省级国土资源主管部门及时分解指标和落实责任，并加强统计报告和监督检查。

国土资源部并表示，将对各地分解下达开采总量控制指标情况、落实月度和季度报告制度情况进行检查，适时组织开展指标执行情况核查。

《通知》还称，实施工程建设项目发现稀土资源的，省级国土资源主管部门应组织回收利用或储备。工程建设项目回收利用稀土资源，应纳入开采指标并严格监督管理。

该《通知》规定，在2015年6月30日前，除国务院批准的重点项目等六种情况外，暂停受理新的稀土矿和钨矿勘查、开采登记申请。新立稀土矿和钨矿采矿权的，应符合开采总量控制、产能平衡的要求。

此前世界贸易组织(WTO)裁定中国稀土出口关税和配额政策违规，中国或在明年取消稀土出口限制。

据海关数据显示，5月稀土出口2,391吨,较上月下降19.8%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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