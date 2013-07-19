中国国资委称若华润存在违法违纪 将依法依纪严肃处理

路透北京7月19日 - 新华社周五引述中国国资委有关部门负责人表示，国资委已注意到网络上关于记者实名举报华润集团高管层的相关报道。目前，有关部门正在对华润集团进行审计。国资委将根据审计结果，研究相应措施；如果存在违法违纪问题，将依法依纪严肃处理。

本周三，一名自称新华社记者实名举报华润董事长宋林等高管，内容指宋林等高管在2010年收购山西金业集团资产的百亿收购案中故意放水，致使数十亿元国有资产流失。

被指收购山西煤矿交易出现问题的华润电力控股有限公司(0836.HK)周四澄清，公司于2010年5月收购山西金业集团的三个煤矿及相关资产，其中两个煤矿的探矿权转采矿权的许可证正在办理中，另一个煤矿则于今年4月取得20年的采矿许可证。

华润电力部分小股东此前组成联盟，指公司于2010年以高价收购劣质的山西煤矿，并入禀香港高等法院，要求法院批准他们代表公司控告20名现任及前任华润电力董事。（完）

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。