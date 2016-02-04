华润电力组合营在粤建燃煤发电机组 总投资约54.4亿元人民币

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透香港2月4日 - 中国主要发电商--华润电力(0836.HK)周四宣布，将与伙伴在内地组建合营公司，在广东开发燃煤发电机组电力项目，总投资约54.39亿元人民币，华润电力将占八成股权。
公司的声明称，将与在中国成立的外商独资企业--云浮天城电力开发有限公司组建合营，注册资本及总投资额分别为13.59亿及54.39亿元，云浮天城占余下两成股权。
合营公司将从事开发电力项目，包括广东的一个2X660MW超超临界燃煤发电机组项目。
华润电力表示，拟以内部资源拨付其出资额，若合营公司需要注册资本以外的资本，将须自商业银行取得融资。
华润电力今天收高2.45%，报12.54港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。