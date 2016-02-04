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中国财经 | 2016年 2月 4日 星期四 17:44 BJT

华润电力组合营在粤建燃煤发电机组 总投资约54.4亿元人民币

路透香港2月4日 - 中国主要发电商--华润电力(0836.HK)周四宣布，将与伙伴在内地组建合营公司，在广东开发燃煤发电机组电力项目，总投资约54.39亿元人民币，华润电力将占八成股权。

公司的声明称，将与在中国成立的外商独资企业--云浮天城电力开发有限公司组建合营，注册资本及总投资额分别为13.59亿及54.39亿元，云浮天城占余下两成股权。

合营公司将从事开发电力项目，包括广东的一个2X660MW超超临界燃煤发电机组项目。

华润电力表示，拟以内部资源拨付其出资额，若合营公司需要注册资本以外的资本，将须自商业银行取得融资。

华润电力今天收高2.45%，报12.54港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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