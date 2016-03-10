华润称应运用金融工具规避汇率风险 今年将加快海外拓展

路透北京3月10日 - 中国华润集团董事长傅育宁周四表示，可以运用很多金融工具来应对企业所面临的汇率风险，包括掉期、生产成本和交易货币的一致性，以及减少错配等金融手段。

他在参加中国两会间隙并称，华润今年会适当加快在海外的拓展步伐，目标包括消费品和能源等，方式包括并购或投资。

而针对人民币汇率前景，他表示，汇率走势是供求关系决定的，中国总体看经常项下外汇收入还是很健康的。

“随着国际市场的缓慢复苏，中国出口竞争力还是在的，中国在国际市场的份额稳定，今年1月份还有所增加。”他说。

他并补充道，中国FDI的增量仍然比较可观，中国继续保持对国际资本的吸引力，人民币不存在大幅贬值的基础，但应该关注人民币波动风险以及一些投机行为。

而在回答路透有关保监会拟要求险资重大股权投资报批会否影响其在二级市场举牌的提问，他仅回应称，此举对规范中国金融市场有好处。

华润系在港共有五家上市公司，分别为华润创业(0291.HK)、华润电力(0836.HK)、华润置地(1109.HK)、华润水泥(1313.HK)和华润燃气(1193.HK)。集团业务还涉及医药、金融、纺织、电力、化工等。

中国商务部数据显示，1月份中国实际使用外资(FDI)同比增长3.2%至883亿元人民币（折合140.7亿美元）；在FDI结构上，外商投资行业结构进一步优化，西部地区引资明显增长。

为进一步完善保险资金运用管理制度，中国保监会周三发布通知，拟修改《保险资金运用管理暂行办法》并公开征求意见，将资产证券化产品和创业投资基金等私募基金纳入险资投资范围，同时规定重大股权投资应报保监会核准。(完)