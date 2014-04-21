华润集团董事长宋林因涉嫌严重违纪违法被免职

路透北京4月21日 -中国新华社微博“新华视点”周末引述中央组织部有关负责人称，华润（集团）有限公司董事长宋林涉嫌严重违纪违法，中央已决定免去其领导职务，现正在按程序办理。

上周四(17日)，中央纪委监察部网站发布消息称，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。

华润集团此前发布的公告亦称，中纪委公布公司董事长宋林因涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。公司将全力配合调查工作，并努力确保各项业务正常开展。

宋林曾任华润集团董事总经理、华润创业有限公司(0291.HK)、华润电力控股有限公司(0836.HK)、华润置地有限公司(1109.HK)、华润水泥控股有限公司(1313.HK)、华润励致有限公司（现更名为华润燃气控股有限公司(1193.HK)）之主席及华润金融控股有限公司董事长、华润投资开发有限公司董事长兼总经理。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。