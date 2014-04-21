华润集团董事长宋林因涉嫌严重违纪违法被免职

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京4月21日 -中国新华社微博“新华视点”周末引述中央组织部有关负责人称，华润（集团）有限公司董事长宋林涉嫌严重违纪违法，中央已决定免去其领导职务，现正在按程序办理。
上周四(17日)，中央纪委监察部网站发布消息称，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。
华润集团此前发布的公告亦称，中纪委公布公司董事长宋林因涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。公司将全力配合调查工作，并努力确保各项业务正常开展。
宋林曾任华润集团董事总经理、华润创业有限公司(0291.HK)、华润电力控股有限公司(0836.HK)、华润置地有限公司(1109.HK)、华润水泥控股有限公司(1313.HK)、华润励致有限公司（现更名为华润燃气控股有限公司(1193.HK)）之主席及华润金融控股有限公司董事长、华润投资开发有限公司董事长兼总经理。（完）
(发稿 李然; 审校 张喜良)
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