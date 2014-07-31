财政部：加快资源税改革 加快房地产税立法并适时推进改革

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透北京7月31日 - 中国财政部部长楼继伟称，推进增值税改革，完善消费税制度，加快资源税改革，建立环境保护税制度，加快房地产税立法并适时推进改革，逐步建立综合与分类相结合的个人所得税制度，全面修订税收征管法。
周四刊登在财政部网站上的新闻稿援引楼继伟表示，调整中央和地方政府间财政关系，建立事权和支出责任相适应的制度。进一步理顺中央和地方收入划分，合理划分各级政府间事权与支出责任，形成中央和地方财力与事权相匹配的财政体制。
建立透明预算制度，扩大公开范围，细化公开内容；完善政府预算体系；改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，实行中期财政规划管理；完善转移支付制度，逐步提高一般性转移支付占比，清理整合规范专项转移支付。
同时，加强预算执行管理，强化预算约束，完善财政结转结余资金和财政专户管理；规范地方政府债务管理，加强债务规模控制，建立政府综合财务报告制度；全面规范税收优惠政策。
新闻稿显示，上半年，中国一般公共预算收入74,638亿元人民币，同比增长8.8%；全国一般公共预算支出69,154亿元，增长15.8%，支出进度比往年加快。
中国财政部部长楼继伟此称，下一步完善税制改革重点锁定六大税种，包括增值税、消费税、资源税、环境保护税、房地产税、个人所得税。（完）
(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
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