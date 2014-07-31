财政部：加快资源税改革 加快房地产税立法并适时推进改革

路透北京7月31日 - 中国财政部部长楼继伟称，推进增值税改革，完善消费税制度，加快资源税改革，建立环境保护税制度，加快房地产税立法并适时推进改革，逐步建立综合与分类相结合的个人所得税制度，全面修订税收征管法。

周四刊登在财政部网站上的新闻稿援引楼继伟表示，调整中央和地方政府间财政关系，建立事权和支出责任相适应的制度。进一步理顺中央和地方收入划分，合理划分各级政府间事权与支出责任，形成中央和地方财力与事权相匹配的财政体制。