《热点透视》收购西方资源企业阻力重重 中国不妨另走捷径

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann; 编译 白云

路透纽约11月15日电---收购西方国家的能源资源谈何容易,中国不妨另走捷径.从中国到其他国家的企业,在收购美国和加拿大油气企业时无不遭遇政治阻力.这种情况下,获得开采国内丰富资源储备的技术,可能是更聪明的策略.

中国对国外能源的胃口大开,是为满足国内节节攀升的能源需求.中国国有石油企业去年买下约180亿美元海外油气资产.其中以151亿美元收购NexenNXY.TO为迄今为止最大规模的收购.但该案在加拿大国内激起民族情绪,对中海油(0883.HK)收购Nexen构成越来越大的阻力.此前就不乏由於类似敏感原因而落败的收购案,比如中海油2005年以185亿美元收购美国优尼科(Unocal).反对收购的多数理由是,那会导致国家失去土地和资源.

转变策略也许能让中国的路走得更顺.尤其对天然气而言,中国国内就有许多天然气储备,缺的只是开采技术.实际上,根据美国政府评估,中国拥有约36万亿立方米页岩气储备,比美国还多50%.收购服务和技术企业将能帮助中国提高天然气产量.

以Halliburton(HAL.N)这样的行业巨擘为收购目标,很可能激起类似中国目前遇到的阻力.但以其它许多规模较小的同业为目标,情况或许会不同.价值70亿美元的Weatherford International(WFT.N)就是一家或可帮助中国开采页岩气并翻新老油井的公司.据BP数据,中国2011年原油日产量停留在410万桶,过去十年曾增加近25%.而像C&J Energy ServicesCJES.N那样的专业公司,就是更加不惹眼的目标了.

中国短期内不会停止对油气资源的孜孜以求.转攻美国资源服务企业,或许是能取得相似结果的更有效途径.(完)

--译文审校 程琳

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