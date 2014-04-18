华润集团董事长宋林涉嫌严重违纪违法正接受调查--中纪委

路透北京4月18日 -中国中央纪委监察部周四晚间在网站公布，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

华润集团稍后亦发布公告称，2014年4月17日18时30分，中纪委公布公司董事长宋林因涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。公司将全力配合调查工作，并努力确保各项业务正常开展。

华润集团网站显示，宋林于1998年获委任为该公司董事，目前担任该公司及中国华润总公司董事长。宋林现时亦任吉利汽车控股有限公司之独立非执行董事及东亚银行（中国）有限公司之非执行董事。宋林曾任该公司董事总经理、华润创业有限公司(0291.HK)、华润电力控股有限公司(0836.HK)、华润置地有限公司(1109.HK)、华润水泥控股有限公司(1313.HK)、华润励致有限公司（现更名为华润燃气控股有限公司(1193.HK)）之主席及华润金融控股有限公司董事长、华润投资开发有限公司董事长兼总经理。

网站并显示截至2013年末，华润集团总资产11,337亿港元，实现营业额5,002亿港元。集团核心业务包括消费品（含零售、啤酒、食品、饮料）、电力、地产、医药、水泥、燃气、金融等。华润的多元化业务具有良好的产业基础和市场竞争优势，其中零售、啤酒、电力、地产、燃气、医药已建立行业领先地位（2013年度经营数据尚未经过审计）。（完）

(发稿 谢衡；审校 黄凯)

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