傅育宁走马上任华润集团董事长（更新版）

路透香港4月23日 -华润（集团）有限公司周三宣布，傅育宁将出任集团董事长，代替被免职的宋林的职务。同时，招商局集团亦宣布，傅育宁不再担任集团董事长职务，并由总裁李建红暂时主持集团全面工作。

现年57岁的傅育宁出身于航海系统，于2000年2月起担任集团旗下上市公司招商局国际(0144.HK)主席，并于2010年8月接替因年龄关系退下的秦晓为集团董事长。他目前亦为招商银行(3968.HK)(600036.SS)的非执行董事及董事长。

上周四(17日)，中央纪委监察部网站发布消息称，华润集团董事长、党委书记宋林涉嫌严重违纪违法，正接受组织调查。其后，宋林被免去领导职务。

消息拖累华润集团在港五家上市公司昨天股价明显下跌，单日市值蒸发180亿港元。周三股价则回稳，其中华润创业(0291.HK)反弹逾2%，华润电力(0836.HK)亦升1%。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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