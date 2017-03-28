华润燃气去年净利按年增长16%逊预期 派息比率略为上调

路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气(1193.HK)周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。

据公告，该公司2016年1-12月净利为32.89亿港元，上年同期28.38亿港元；而汤森路透综合20名分析师预测中位值则为35.55亿港元。

华润燃气表示，尽管2016年整体经济环境增长放缓及充满挑战，公司仍录得盈利增长，经营现金流量净额亦增加29%至73.65亿港元。

在此情况下，董事会建议派末期股息每股0.15港元，全年派息0.45港元，相对每股盈利1.51港元的派息比率为30%，上年则为25%。

国内天然气价格下降反而刺激销量增加，华润燃气期内的燃气总销量上升15%，新接驳居民用户亦增10%；规模效益使然，燃气销售的毛利率由23.7%上升至27.2%。不过，公司营业额仅增加3%至329.16亿港元。

华润燃气表示，按燃气总年销量达163亿立方米及拥有2,649万客户计，该公司已成为中国最大的城市燃气分销商。

该股今天收升0.73%，报27.5港元。（完）

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