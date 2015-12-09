中国华润牵头对仙童半导体提出收购 挑战安森美半导体

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透12月9日 - 仙童半导体(Fairchild Semiconductor)FCS.O周二表示，收到一家公司的收购提议，但未透露这家公司名字；知情人士称这是一个由中国华润集团牵头的一个财团；之前仙童半导体与安森美半导体(On Semiconductor) ONNN.O签订协议。
按这项每股21.70美元的全现金新报价来算，对仙童半导体的估值为24.6亿美元，高于11月18日安森美半导体每股20美元现金的收购报价。
消息人士称，中国私募公司华创投资(Hua Capital Management)也是上述对仙童提出新报价的财团中的一员。华创投资今年稍早同意以19亿美元收购豪威科技股份有限公司OVTI.O。由于未获准对媒体发言，消息人士要求匿名。
仙童称其董事会将考虑这项主动竞购，但仍支持与安森美半导体的协议。
仙童半导体拒绝进一步置评，华润集团和华创投资在中国常规工作时间外尚未回复置评请求。
仙童半导体股价周二收高5.6%至20.62美元，安森美半导体收低6.9%报10.46美元。
今年迄今，半导体行业的并购交易规模已经超过800亿美元，超过除2000年以外任何全年的交易规模；2000年的并购规模达到1,155亿美元。
华润集团是一家业务涉及能源、地产和消费的国有控股集团公司，旗下上市公司包括华润燃气(1193.HK)、华润水泥控股(1313.HK)、华润电力(0836.HK)。(完)
(编译 王颖/王兴亚；审校 李爽/王颖)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。