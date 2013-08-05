华润电力董事遭六名股东起诉

路透香港8月5日 - 中国主要发电商--华润电力控股有限公司(0836.HK)全体董事遭六名股东入禀法院提出控诉，周一早上在高等法院开庭聆讯。

华润电力在联交所一份声明中称，今天上午该公司通过其法律顾问出席诉讼庭审，期间，法庭指示双方再进行为期一天的实质聆讯，日期待定。

华润电力并称，鉴于申请人已将该公司全体现任董事列为潜在被告，因此已根据法律顾问意见委任一名特别公司顾问莫树联资深大律师，代表华润电力处理有关诉讼的进一步事宜，但此举不应视作意指或暗示申请人提出的指控有任何实据。

7月5日，六名自称华润电力股东就向香港高等法院提出的申请向华润电力发出传票，申请获许可就华润电力现有董事及数名前董事在公司投资山西省若干煤矿资产上的失职行为等发起法定衍生诉讼。

就该等股东指控于2010年以高价收购劣质的山西煤矿，华润电力此前澄清，其联营公司收购山西金业集团的三个煤矿及相关资产，其中两个煤矿的探矿权转采矿权的许可证正在办理中，另一个煤矿则于今年4月取得20年的采矿许可证。

华润电力今天的声明进一步披露，7月25日，山西省国土资源厅向山西金业煤焦化集团有限公司授予了中社煤矿及红崖头煤矿的《矿产资源勘查许可证》，有效期至2015年7月。有关的股权转让正处于公示期间。

华润电力早盘收跌0.23%，报17.6港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。