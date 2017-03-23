华润电力去年净利同比降23%逊预期 惟派息比率明显提高

路透香港3月23日 - 中国主要的综合电力供应商--华润电力(0836.HK)周四公布，去年度净利同比下降23%，逊于市场预期，惟派息比率明显提高。

据公告，该公司2016年1-12月净利为77.08亿港元，上年同期为100.25亿港元；汤森路透综合14名分析师预测净利则为88.85亿港元。

华润电力表示，除受去年下半年煤炭去产能、控产量影响电煤价格急剧上涨以及燃煤电厂标杆上网电价下调的拖累，去年为报废及即将关停的电力项目计提商誉减值，以及计划于2017-2020年陆续关停的煤炭资产相关损失影响，亦导致集团权益净利润减少10.82亿港元。

尽管盈利下降，董事会建议派发末期股息每股0.75港元，全年派息0.875港元，相对每股基本盈利1.62港元的派息比率为54%，上年同期则为40%。

华润电力预计，2017年电煤价格较去年底有所回落，并保持平稳，集团计划对附属电厂六台权益装机容量共1,581兆瓦燃煤机组实施超低排放的改造，没有新的燃煤机组投产，但会有两个热电联产项目开工及继续开发及建设风电场、光伏电站及水力发电项目，全年资本开支约156亿港元。

公司并称，“将积极关注售电侧逐步放开及新增配电网业务带来的发展机遇。”

该股早盘收升1.78%，报14.86港元。（完）

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