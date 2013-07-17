华润电力盘中跌逾10% 公司称不知悉股价变动原因

路透香港7月17日 - 中国主要发电商--华润电力(0836.HK)周三盘中一度跌逾10%，之后公司发表声明称，不知悉股价变动原因或任何内幕消息。

华润电力于下午开市后不久在联交所一份声明中称，经作出公司认为合理的查询后，董事会确认，其并不知悉任何事宜或事态发展与或可能与有关股价变动有关，亦不知悉有任何必须公布以避免出现虚假市场的资料或任何内幕消息。

今早于新华网载有一篇自称新华社记者实名举报华润董事长宋林等高管的函件，内容指宋林等高管在2010年收购山西金业集团资产的百亿收购案中故意放水，致使数十亿元国有资产流失。该篇函件其后遭删除。

一名不愿具名的分析师称，上述消息在市场上广泛流传，而华润电力以及同系的华润创业(0291.HK)、华润燃气(1193.HK)的股价均逆市下跌。

华润电力盘中曾跌逾10%，低探17.94港元；香港时间13:25，该股跌8.41%，报18.3港元。华润创业与华润燃气分别跌3.87%及4.44%，大市恒生指数.HSI则升0.37%。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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