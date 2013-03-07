中国决心改革资源价格 物价目标高设至3.5％

* 今年物价目标高设至3.5％，为价格改革预留空间

* 成品油价改革先行，定价机制有望调整

* 对通胀影响可控，改革将加速但仍会循序渐进

路透北京3月7日 - 中国去年实际通胀率仅有2.6%，但政府却将今年通胀目标高设在3.5%，多名官员日前表示，这将为进一步推进国内资源价格改革预留空间。而成品油定价机制调整有望，也更加坚定市场对新政府改革的信心。

但资源价格改革绝非一朝一夕能成功，还需要考虑企业和老百姓承受能力。分析人士认为改革加速是一定的，但可能没有预期那么快，只会是循序渐进；对整体通胀而言会有影响但不会很大，全年物价依然可控。

“3.5%的通胀目标为资源产品价格改革留出了空间。”全国人大财经委副主任委员吴晓灵在“两会”期间表示，“中国经济发展受到能源、资源和环境的约束，如果不用价格工具进行调整，经济将难以持续发展。”

她并指出，当然这其中又涉及如何妥善安排居民生活的问题，因为在通过价格改革促进节约能源、资源的过程中，普通老百姓的生活会受到影响，特别是贫困边远地区的居民有可能因为改革而加重负担。

“在价格扭曲的情况下，要素是不能得到合理配置，发挥最大效益的。”国家发改委副主任杜鹰也称，“去年CPI是2.6%，今年为什么比去年定得稍高一点？有一点考虑，要为价改留一定的空间。”

中国过去10多年来一直在缓慢推进资源价格改革，但2008年金融危机爆发后，出于对通胀攀升的疑虑，改革脚步慢了下来。从2011年底开始又有加速迹象，阶梯电价、阶梯水价在全国多地开始实施，天然气价格改革试点也在广东和广西试点；去年12月国务院抛出煤电连动新机制方案，今年1月铁道部也宣布调整铁路货运价格，昨日发改委则宣布成品油定价机制将调整。

发改委主任张平昨日在全国人大记者会上公开对媒体表示，国家正在研究油价形成机制的改革方案，计划缩短调价周期，同时取消4%的调价幅度，使定价机制更加灵活，该涨就涨，该降就降，更加适应国际市场的变动。

**价改提速势在必行**

在过去很长一段时间内，为促进经济发展，中国将资源能源等基础性产品的价格都压得比较低。但面对当前较过去迥然不同的国内外发展环境，资源消耗型的经济发展模式已难以为继。不久前笼罩国内大部分城市的严重雾霾天气，更是敲响了警钟。

杜鹰认为，与10年前相比，当前经济发展的内外部环境已经发生很大的不同，由于这些变化，过去靠出口拉动、粗放型的增长方式已经难以维系，所以必须把经济发展转到提高质量和效益上来。

他强调，目前中国的资源要素价格、金融如何为实体经济服务、投融资市场如何完善等方面都需通过深化改革来解决。而今年及今后一段时期，改革要务之一便是资源型产品价格改革。

“从宏观经济环境看，加快资源性产品价格和税费改革的条件已经具备。“海通证券首席宏观分析师姜超在研究报告中指出，“在新一届政府上台后，成品油机制、天然气、电力及铁路改革会加速。”

海通证券梳理了各领域的改革方向。具体而言，在全国推行阶梯水价，进一步提高水资源费、污水处理费；煤价完全市场化，资源税改为从价征收；阶梯电价全国推广，中长期工业电价市场化、竞价上网；成品油提高调价频率，逐步取消变动幅度限制；天然气短期“市场净回值法”向全国推广，中长期国内外气价联动；此外短期将继续提高运价，中长期铁路政企分开，强化盈利考核机制。

在本次“两会”上，财政部在2013年政府预算报告中财税改革的要求更加明细化，不仅表示“要推进资源税改革，扩大资源税从价计征范围”，还指出将“加快建立公共资源出让收益合理共享机制”，以及“完善消费税制度，研究将部分过度消耗资源、污染环境的产品纳入征税范围”。

而在去年报告中，财政部仅表示要“进一步推进资源税改革，促进资源节约和环境保护”，以及“健全消费税制度，促进节能减排和合理消费”。

海通并认为，各领域的改革按进展程度由高到低排序为“煤水油气电运”，按难易程度由易到难排序为“水煤油气电运”。

**改革循序渐进，全年通胀可控**

一提到资源价格改革，普通消费者首先想到的就是“涨价”。但事实上由于资源品兼具公共品和商品的双重属性，政府对提供给居民和非居民的资源品价格将区别对待，因此并不能将价改理解为“全面涨价”。事实上，近几年居民水电价格远远低于工业水价和电价涨幅。

而资源价格改革是控制能耗、抑制产能的首要经济手段，从长期看将有利于整个经济增长方式的转变和经济结构的改善。

中国在2013年政府工作报告中称今年通胀压力仍然较大，主因土地、劳动力等要素价格，农产品和服务类价格都存在上涨压力，且输入性通胀压力不容忽视；理顺能源资源价格需要留出一定空间。

“一定要把握好价改的顺序和节奏，不能影响到老百姓的生活成本。当影响生活成本时，一定会对低收入人群进行补贴。”杜鹰也称。

光大银行首席宏观分析师盛宏清认为，价改肯定对通胀有影响，在今年的投资节奏下据其测算通胀率应该3%左右；但政策目标设定在3.5%就是给可能的涨价因素预留0.5个百分点空间，基本可以说是合适的。

“资源价格改革推进也不会有预期的那么快，预期始终存在，但不会过大幅度的火上浇油，...只能说条件成熟的时候稳步推进。”他称。

申银万国宏观分析师李慧勇亦认为，资源价格改革过去10多年一直在谈，“说明这是个潜移默化、逐渐推进的过程，成熟一个推一个，不可能是冒进的。”

至于对物价的影响，他认为不会太大，因为决定物价的根本因素是供求，今年把通胀目标从4%下调到3.5%就是因为总体上经济仍在底部，产能过剩是主要矛盾，即便把一些涨价因素考虑进来，“总体上也不会改变物价可控的趋势”。

中国央行在去年四季度货币政策报告中，措辞已由三季度报告中的“正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系”，变为“处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系”。“管理通胀预期”变为“控通胀”，说明央行正加大对通胀风险的防范。

“把居民消费价格涨幅控制在3.5%左右，是充分考虑各方面因素后作出的选择，要切实保障主要商品供给，保持物价总水平基本稳定。”政府工作报告如是说，也显示了政府控通胀的信心和决心。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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