华润电力澄清山西三个煤矿分别已取得及正在办理采矿许可

路透香港7月18日 - 被指收购山西煤矿交易出现问题的华润电力控股有限公司(0836.HK)周四澄清，公司于2010年5月收购山西金业集团的三个煤矿及相关资产，其中两个煤矿的探矿权转采矿权的许可证正在办理中，另一个煤矿则于今年4月取得20年的采矿许可证。

华润电力部分小股东组成联盟，指公司于2010年以高价收购劣质的山西煤矿，并入禀香港高等法院，要求法院批准他们代表公司控告20名现任及前任华润电力董事。而在昨日，一名自称新华社记者实名举报华润董事长宋林等高管，内容指宋林等高管在2010年收购山西金业集团资产的百亿收购案中故意放水，致使数十亿元国有资产流失。

提出控诉的小股东今早在北京召开记者会，重申对收购山西金业集团煤矿资产交易的五个疑点，除了指公司并没有及时披露这宗收购价达123亿元人民币的交易外，并指其中两个煤矿--中社和红崖头煤矿于签署交易前已经过期，按中国法律规定，这两块井田不具备转让的法律条件。

华润电力中午在联交所发出声明称，公司是透过其间接非全资附属公司--山西华润联盛，连同独立第三方中信信托及山西金业集团于2010年4月成立了合营公司太原华润，以收购山西煤矿资产。三方股东分别持股49%、31%和20%。

“太原华润一直为本公司的联营公司，而非附属公司。由于所有相关比率均低于披露门槛，故本公司并无就此作出任何公布，并已就本集团于太原华润的投资及太原华润进行的收购（包括山西投资）妥为遵守上市规则项下的所有相关披露责任。”华润电力的声明称。

翻查联交所资料，华润电力未有就这宗交易独立发出公告，而是在2010年8月底公布的中期业绩中作出披露。

代表小股东诉讼及维权行动的北京和君创业谘询总裁李肃在记者会上就质疑，逾百亿元的交易公司是应该作出披露的。

“华润（电力）的律师给我们小股东回来的函，说他已经披露，为了证明已经披露，底下摘了一段他披露的内容，从内容上看就不是披露，说他们要干这么一件事，成立了合资公司，要去收一些资产，但是到底收哪个矿，收哪个东西，完全没说，什么价格，都没说。内容没有达到披露的要求。”李肃称。

华润电力今天的声明称，为了收购山西煤矿及相关资产，独立评估师山西博瑞矿业权评估有限公司对山西煤矿进行估值。此外，独立评估师上海东洲资产评估有限公司已对相关资产进行估值。

“太原华润就山西煤矿及相关资产向金业集团支付的代价，以及其他条款及条件乃订约方经考虑所有相关因素后经公平磋商厘定，代价实际上低于总评估值。”公司表示。

华润电力表示，作为恒生指数.HSI成份股，遵守上市规则规定以及为股东谋求最大利益始终是公司日常营运的重中之重。公司并设有一项举报政策，令员工及外部人士可秘密举报违反法律、法规及本公司规定的行为守则的行为。同时，华润电力表示保留对故意向公众发布损害公司声誉的虚假或未经证实资料的任何人士，采取法律行动的权利。

华润电力周三股价最多曾跌近12%，周四股价反弹，午盘初段升1.67%，报18.28港元。(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。