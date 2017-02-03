华润医药孙公司增持东阿阿胶5%股份 不排除未来继续增持

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月3日 - 中国东阿阿胶股份有限公司(000423.SZ)周四晚公告称，华润医药(3320.HK)旗下孙公司华润医药投资有限公司在二级市场收购了东阿阿胶5%股份，不排除未来继续增持东阿阿胶股份。
目前，华润医药投资的控股子公司华润东阿阿胶有限公司持有东阿阿胶23.14%股份，为后者第一大股东。此次举牌后，华润医药共间接持有东阿阿胶28.14%股权。
公告称，此次增持有利于巩固国有股东对于旗下上市公司的管控和决策力、维护企业长期战略稳定、更好地发挥华润集团整体优势和协同效应，提升东阿阿胶的盈利能力和综合竞争力、提振资本市场信心、实现国有资产和股东价值的保值增值。
公告显示，自去年4月20日至上周三（1月25日），华润医药投资在深交所集中竞价交易系统增持东阿阿胶3,271.077万股，占上市公司总股本的5%，交易价格区间为43.99-55元/股，涉及资金总额约15亿元人民币，全部为华润医药投资的自有资金。
东阿阿胶去年6月公告称，去年4月20日至5月5日，华润医药投资增持东阿阿胶3,047.61万股，占后者总股本的4.66%。这意味着华润医药投资近期仅增持了约223.5万股，从而达到举牌线。
华润医药投资及华润东阿阿胶不排除在未来12个月内继续增持东阿阿胶股票的可能，并承诺在法定期限内不会减持所持有的东阿阿胶股票。
东阿阿胶上周四收报54.42元，过去一个月累计上涨2.7%。因农历春节假期，中国股市自上周五起休市，今日恢复交易。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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