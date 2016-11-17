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中国财经 | 2016年 11月 17日 星期四 19:09 BJT

华润集团与富士胶片拟在包括医疗保健行业等领域寻求合作

路透香港11月17日 - 中国华润（集团）有限公司周四称，与富士胶片控股株式会社(4901.T)建立商业联盟，在包括医疗保健行业等领域寻求合作。

据华润集团的新闻稿，双方已签订一项无法律约束力的协议，包括通过华润集团及其子公司的分销网络分销富士胶片控股在中国的消费品和服务，在中国的医药产品业务发展包括生物仿制药、再生医学产品和医疗设备产品，探索中药升级和全球销售的可行性以及参考在日本提供的医疗服务向中国介绍高端医疗服务。

此前华润集团旗下华润医药(3320.HK)上月在香港IPO（首次公开发售）上市，并引入包括富士胶片公司在内总共八名基石投资者。富士胶片公司为富士胶片控股的子公司，对华润医药IPO的认购金额为8.2亿港元，持股比例1.46%。（完）

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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