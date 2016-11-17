华润集团与富士胶片拟在包括医疗保健行业等领域寻求合作

据华润集团的新闻稿，双方已签订一项无法律约束力的协议，包括通过华润集团及其子公司的分销网络分销富士胶片控股在中国的消费品和服务，在中国的医药产品业务发展包括生物仿制药、再生医学产品和医疗设备产品，探索中药升级和全球销售的可行性以及参考在日本提供的医疗服务向中国介绍高端医疗服务。