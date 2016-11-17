华润集团与富士胶片拟在包括医疗保健行业等领域寻求合作

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港11月17日 - 中国华润（集团）有限公司周四称，与富士胶片控股株式会社(4901.T)建立商业联盟，在包括医疗保健行业等领域寻求合作。
据华润集团的新闻稿，双方已签订一项无法律约束力的协议，包括通过华润集团及其子公司的分销网络分销富士胶片控股在中国的消费品和服务，在中国的医药产品业务发展包括生物仿制药、再生医学产品和医疗设备产品，探索中药升级和全球销售的可行性以及参考在日本提供的医疗服务向中国介绍高端医疗服务。
此前华润集团旗下华润医药(3320.HK)上月在香港IPO（首次公开发售）上市，并引入包括富士胶片公司在内总共八名基石投资者。富士胶片公司为富士胶片控股的子公司，对华润医药IPO的认购金额为8.2亿港元，持股比例1.46%。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。