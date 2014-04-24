中国对奥巴马有关钓鱼岛的言论作出回应

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透北京4月24日 - 中国外交部发言人秦刚周四在例行记者会上对美国总统奥巴马关于钓鱼岛的言论予以回应。
秦刚表示，中方在钓鱼岛问题上的立场是明确、一贯的。钓鱼岛是中国固有领土。中国对此拥有无可争辩的主权。
奥巴马在与日本首相安倍晋三出席联合记者会时表示，美日安保条约涵盖钓鱼岛，但未就岛屿问题划定新的“红线”，强调需要和平解决海洋争端。（完）
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路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。