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时事要闻 | 2014年 4月 24日 星期四 18:36 BJT

中国对奥巴马有关钓鱼岛的言论作出回应

路透北京4月24日 - 中国外交部发言人秦刚周四在例行记者会上对美国总统奥巴马关于钓鱼岛的言论予以回应。

秦刚表示，中方在钓鱼岛问题上的立场是明确、一贯的。钓鱼岛是中国固有领土。中国对此拥有无可争辩的主权。

奥巴马在与日本首相安倍晋三出席联合记者会时表示，美日安保条约涵盖钓鱼岛，但未就岛屿问题划定新的“红线”，强调需要和平解决海洋争端。（完）

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