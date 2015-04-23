《焦点》中国上市公司2015年获利增速料为三年来最慢--调查

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
**时过境迁**
能源企业方面，分析师表示，全球油价下跌及国内提倡使用更清洁能源，或许会给中国石油 和中国神华 等能源企业的获利带来压力。
数据显示，中国石油今年料将连续第二年净利下滑，中国神华和中煤能源 则可能分别连续第三和第四年下滑。
“看看煤炭行业，你就会发现他们已经落伍了，政府正争取不用煤炭发电，在其他地方也尽可能少用，因为这是一个污染源，”摩根资产管理首席市场策略师Tai Hui称。
可再生能源企业正在从这种转变中受益，为不断壮大的中产阶级服务的企业表现也可圈可点，例如涉及网上购物、网游和医疗保健等业务的企业。
数据显示，复星医药 今年净利有望增长25%，去年增长了34%。(完) (编译 张涛/王颖/许娜；审校 张若琪/王兴亚/郑茵)
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