《焦点》中国上市公司2015年获利增速料为三年来最慢--调查

**时过境迁**

能源企业方面，分析师表示，全球油价下跌及国内提倡使用更清洁能源，或许会给中国石油 和中国神华 等能源企业的获利带来压力。

数据显示，中国石油今年料将连续第二年净利下滑，中国神华和中煤能源 则可能分别连续第三和第四年下滑。

“看看煤炭行业，你就会发现他们已经落伍了，政府正争取不用煤炭发电，在其他地方也尽可能少用，因为这是一个污染源，”摩根资产管理首席市场策略师Tai Hui称。

可再生能源企业正在从这种转变中受益，为不断壮大的中产阶级服务的企业表现也可圈可点，例如涉及网上购物、网游和医疗保健等业务的企业。