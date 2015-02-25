今年春节黄金周中国全国零售和餐饮企业销售额同比增长11%

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京2月25日 - 据中国商务部监测，今年除夕至正月初六（2月18日至24日），全国零售和餐饮企业实现销售额约6,780亿元人民币，比去年春节黄金周增长11%。
商务部网站刊登的新闻稿称，全国消费市场呈现平稳较快增长态势，传统年货、信息产品、大众餐饮、文化休闲等成为节日消费亮点。4G通讯带动智能手机、平板电脑等数码信息产品迎来销售旺季，福州国美电器、青岛苏宁电器、江苏宏图三胞通讯器材销售额同比分别增长51%、29%和22%。
传统年货、服装、金银珠宝、数码信息产品等商品销售呈现较快增长，高档烟酒、礼盒销售遇冷。粮油、副食品、土特产品、民俗商品等传统年货销售红火。大众餐饮成为主流，天价年夜饭不见踪影。
各地生活必需品市场供应充足，价格总体稳定。粮食零售价格保持平稳，肉类批发价格略有波动，其中猪肉价格较节前一周上涨0.1%，牛肉价格下跌0.2%，羊肉价格上涨0.4%。蔬菜批发价格有所上涨，18种蔬菜平均批发价格较节前一周上涨4.0%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数