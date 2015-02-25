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中国财经 | 2015年 2月 25日 星期三 09:34 BJT

今年春节黄金周中国全国零售和餐饮企业销售额同比增长11%

路透北京2月25日 - 据中国商务部监测，今年除夕至正月初六（2月18日至24日），全国零售和餐饮企业实现销售额约6,780亿元人民币，比去年春节黄金周增长11%。

商务部网站刊登的新闻稿称，全国消费市场呈现平稳较快增长态势，传统年货、信息产品、大众餐饮、文化休闲等成为节日消费亮点。4G通讯带动智能手机、平板电脑等数码信息产品迎来销售旺季，福州国美电器、青岛苏宁电器、江苏宏图三胞通讯器材销售额同比分别增长51%、29%和22%。

传统年货、服装、金银珠宝、数码信息产品等商品销售呈现较快增长，高档烟酒、礼盒销售遇冷。粮油、副食品、土特产品、民俗商品等传统年货销售红火。大众餐饮成为主流，天价年夜饭不见踪影。

各地生活必需品市场供应充足，价格总体稳定。粮食零售价格保持平稳，肉类批发价格略有波动，其中猪肉价格较节前一周上涨0.1%，牛肉价格下跌0.2%，羊肉价格上涨0.4%。蔬菜批发价格有所上涨，18种蔬菜平均批发价格较节前一周上涨4.0%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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