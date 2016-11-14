2019年中国有望超越美国成全球最大消费市场--德勤

路透上海11月14日 - 德勤中国与中国连锁经营协会（CCFA）近日联合发布报告称，相对欧美两大发达地区不足5%的低增长率，中国零售市场更具强劲活力和增长潜力，有望在2019年超越美国，成为全球最大的消费市场。

去年的全球零售总额约为22.5万亿美元（同比增长5.6%），中国占全球零售市场的比重约为两成，对全球零售业整体增长的贡献高达37%。去年全球网络零售规模同比增长约25%，高达1.67万亿美元左右，亚太地区不仅是全球零售市场最具活力的地区，同样也是网络零售市场增长最快的地区。

德勤认为，持续上升的网购用户数量和不断提高的购买力是推动网络零售持续增长的主要因素，如此的高速增长也说明了零售网络化已经成为全球零售市场的主要趋势之一。

报告称，中国零售业消费市场体量巨大，凭借维持多年的高速增长，中国网络零售市场交易规模在去年达到3.8万亿人民币，同比增长36.2%，对全球网络零售市场占比和增长的贡献分别为35%和46%，稳居全球网络零售市场的首位。预计到2019年，中国网络零售占全球市场的比重更有望突破50%，成为全球网络零售市场的关键增长动力。

国家统计局的数据显示，今年上半年中国网络零售同比增长28.2%，相比2015年全年的增速明显放缓，这也是近五年来，网络零售增速首次跌破三十个百分点。

虽然如此，德勤中国消费品与零售行业主管合伙人龙永雄认为，“中国网络零售市场已开始由先前的疯狂增长逐渐步入相对成熟和稳定增长的发展阶段，在规模不断扩张的情形下，整体增速将逐渐下行并接近合理区间，这个市场也在逐渐向着规范化、品质化和多元化的方向演变。”

在德勤与中国连锁经营协会联合进行的针对网络零售企业的专项调查中显示，超过六成的受访企业认为，商业模式的创新将是企业未来发展所面临的主要挑战之一，近三分一的企业更是将此列为企业面临的首要挑战。

此外，近五成的受访企业认为，不断加剧的同类竞争对企业未来的发展构成了重大挑战，并因此开始将注意力投向跨境电商、农村电商等新兴领域；与此同时，企业还不断尝试通过产品、渠道、服务、商业模式的创新来实现新的突破。超过半数的受访企业计划在未来三年内，将移动端购物和跨境电商这两个飞速增长的领域作为其主要的发展战略。

在刚过去的“双11”（11月11日）这一天，中国最大的电商平台阿里巴巴(BABA.N)交易额首次突破千亿元人民币，达到1,207亿元，较去年同期增逾三成；其竞争对手京东(JD.O)亦同比增59%。（完）