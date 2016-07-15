今年起中国社会消费品零售额增速将迈入个位数时代--普华永道

中投公司将增加对美国的投资--董事长
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。
路透上海7月15日 - 国际会计和咨询公司普华永道周五发布报告，未来几年随着中国消费零售业的转型及日趋成熟，国内消费品零售总额的增速将继续放缓，从而进入个位数时代，预计今年全年增速达9.2%，明年增长率为8.6%。
中国国家统计局周五上午公布数据显示，上半年，中国社会消费品零售总额15.61万亿元人民币，同比增长10.3%，增速较去年同期下降0.1个百分点。这是中国零售额增速自2011 年以来连续第六年出现放缓的迹象。
报告预计，2016-2020年，中国零售及消费品行业复合年增长率将达7.5%，其中2018年至2020年三年间，每年增长率维持在7%左右；至2020年，社会消费品零售额将接近44万亿元。
普华永道中国零售及消费品行业主管合伙人王笑表示：“中国的零售及消费品行业协同经济正处于转型阶段。当前周期性因素好转，加上千禧一代购物者的购买力日益增长，需求转向满足生活体验及健康生活时尚的新产品，这些有利于延续市场的增长动力。” （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88911人民币)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。