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中国财经 | 2016年 7月 15日 星期五 13:15 BJT

今年起中国社会消费品零售额增速将迈入个位数时代--普华永道

路透上海7月15日 - 国际会计和咨询公司普华永道周五发布报告，未来几年随着中国消费零售业的转型及日趋成熟，国内消费品零售总额的增速将继续放缓，从而进入个位数时代，预计今年全年增速达9.2%，明年增长率为8.6%。

中国国家统计局周五上午公布数据显示，上半年，中国社会消费品零售总额15.61万亿元人民币，同比增长10.3%，增速较去年同期下降0.1个百分点。这是中国零售额增速自2011 年以来连续第六年出现放缓的迹象。

报告预计，2016-2020年，中国零售及消费品行业复合年增长率将达7.5%，其中2018年至2020年三年间，每年增长率维持在7%左右；至2020年，社会消费品零售额将接近44万亿元。

普华永道中国零售及消费品行业主管合伙人王笑表示：“中国的零售及消费品行业协同经济正处于转型阶段。当前周期性因素好转，加上千禧一代购物者的购买力日益增长，需求转向满足生活体验及健康生活时尚的新产品，这些有利于延续市场的增长动力。” （完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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