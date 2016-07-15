今年起中国社会消费品零售额增速将迈入个位数时代--普华永道

路透上海7月15日 - 国际会计和咨询公司普华永道周五发布报告，未来几年随着中国消费零售业的转型及日趋成熟，国内消费品零售总额的增速将继续放缓，从而进入个位数时代，预计今年全年增速达9.2%，明年增长率为8.6%。

中国国家统计局周五上午公布数据显示，上半年，中国社会消费品零售总额15.61万亿元人民币，同比增长10.3%，增速较去年同期下降0.1个百分点。这是中国零售额增速自2011 年以来连续第六年出现放缓的迹象。

报告预计，2016-2020年，中国零售及消费品行业复合年增长率将达7.5%，其中2018年至2020年三年间，每年增长率维持在7%左右；至2020年，社会消费品零售额将接近44万亿元。