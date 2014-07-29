中国企业：本土消费品生产商逐步从外资品牌手中夺走市场份额

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
“从竞争角度看，我们很高兴，”他在电话会议上对记者说。
百事可乐在给路透的电子邮件中表示，第二季中国营收成长略高于10%，并称与康师傅和上海一家研发中心的合作，帮助其开发适合当地市场的产品。
**外资品牌传统优势领域受冲击**
就连外资品牌的传统优势领域在中国也受到冲击，比如婴儿配方奶粉市场。根据欧睿数据，中国婴儿配方奶粉市场是规模最大和成长最快的市场之一，2017年市场价值料为250亿美元。
美赞臣 、雀巢 、达能 和雅培 等全球性公司一直在高端配方奶粉市场占据主导，但他们已经加强与中国同业的合作，并增强国内供应链，以保护市场地位。
合生元 和贝因美 等中国奶粉企业去年市场份额增加，因外资品牌受到食品安全恐慌冲击，且政府推动该行业整合。
日本纸尿裤生产商花王 发言人表示，中国企业在纸尿裤市场的竞争力也变强。该市场是外资品牌具有传统优势的另一个领域。
“中国国内生产商带来的潜在挑战明显增加，”他说。(完)
(编译 白云/张若琪/杜明霞；审校 张荻/于春红)
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2