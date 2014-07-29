中国企业：本土消费品生产商逐步从外资品牌手中夺走市场份额

“从竞争角度看，我们很高兴，”他在电话会议上对记者说。

百事可乐在给路透的电子邮件中表示，第二季中国营收成长略高于10%，并称与康师傅和上海一家研发中心的合作，帮助其开发适合当地市场的产品。

**外资品牌传统优势领域受冲击**

就连外资品牌的传统优势领域在中国也受到冲击，比如婴儿配方奶粉市场。根据欧睿数据，中国婴儿配方奶粉市场是规模最大和成长最快的市场之一，2017年市场价值料为250亿美元。

美赞臣 、雀巢 、达能 和雅培 等全球性公司一直在高端配方奶粉市场占据主导，但他们已经加强与中国同业的合作，并增强国内供应链，以保护市场地位。

合生元 和贝因美 等中国奶粉企业去年市场份额增加，因外资品牌受到食品安全恐慌冲击，且政府推动该行业整合。

日本纸尿裤生产商花王 发言人表示，中国企业在纸尿裤市场的竞争力也变强。该市场是外资品牌具有传统优势的另一个领域。

“中国国内生产商带来的潜在挑战明显增加，”他说。(完)