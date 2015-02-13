中国2018年将成世界上最大的零售市场--普华永道

国际会计谘询机构--普华永道周四发表报告，预测今年亚太区零售量增长为4.6%。报告称，虽然中国经济增速有所放缓，但对国际性连锁零售企业来说，仍然是无可抗拒的市场。数字上，中国的零售量增长率，由2009年的15.6%逐渐放缓，但预期未来两年的年均增幅仍然有8.7%，到2018年还将成为世界上最大的零售市场。路透