中国式谜题：居民消费强劲反弹 但为何实体商场仍在关张？

2015年9月23日在北京拍到的一家商场内的场景。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海/香港10月26日 （记者 Pete Sweeney/Jessica Macy Yu） - 上海迪美购物中心内异常冷清。

这家购物中心位处沪上繁华地段，但却举步维艰，客源稀少。

“有时候一整天也卖不出一件衣服，”迪美购物中心一家服装店的店主徐小姐说道。

尽管官方数据显示，零售销售的强劲反弹帮助中国经济在第三季度录得强于预期的增速，但空置率上升、租金暴跌却日渐成为中国购物中心和百货商店的常态。

这种明显的矛盾背后，在于商场和百货商店日益面临在线购物的剧烈竞争，以及政府采购可能刺激了零售数据。另外加上管理不善，商场空空荡荡并不令人意外。

更重要地是，中国实体零售业者的艰难处境加剧了一个政策困境：建设这些商场的本意是为了从消费增长中获益，但现在却加重了中国的企业债问题。目前中国的企业债相当于国内生产总值(GDP)的160%，是美国该比率的两倍。

客流量减少意味着商场所有者和开发商的现金流受到挤压--这对增速处于数十年来纪录低位的中国经济来说是一个潜在危险。

上海迪美购物中心的店家们有的试图重新装修，但不清楚这招能否管用，其他的店家干脆选择关张。晨曦百货9月在北京关闭了东方广场店，该店店长倪贵芳（音）向路透表示，他们计划从网络寻求出路。

“销售还可以，但总体是下滑趋势，”倪贵芳说道。

上市公司中的大型商场运营商亦受冲击。大连万达1月称，将关闭或者重组30家百货门店，8月称正在进行更多调整。

总部位于马来西亚的百盛商业集团(3368.HK)在华运营逾70家百货店，去年在2013年在华净利润下滑58%之后，关闭了其位于华北的多家门店。

“中国GDP增速放缓导致零售销售额增速下滑，在一些有大量商场面积的城市，空置率已大幅上升，”穆迪分析师Marie Lam在研究报告中表示。

荷兰国际集团（ING）驻新加坡经济学家Tim Condon警告称，投资者不应中国官方零售数据上升仅仅解读为居民消费的增加，称该数据亦包含了政府采购。

相形之下，电商网站却继续报告了两位数的增长，尽管增速明显有所减缓。电商领先企业阿里巴巴(BABA.N)预期将报告二季度增速锐减至同比27%左右，尽管如此，相比传统零售业这仍是极快的增速。（完）