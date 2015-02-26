中国企业竞相进军跨境电商市场 以满足国人海淘需求

资料图片：阿里巴巴美国上市前，纽交所外阿里巴巴集团宣传标识上方悬挂着的中国与美国国旗。 REUTERS/Lucas Jackson

路透上海2月26日（记者 Brenda Goh） - 中国当局大力推动发展电商，催生一系列与阿里巴巴(BABA.N)、亚马逊(AMZN.O)竞争的在线零售企业，以迎合消费者因担心本土日用品品质安全而进行海淘的需求。

在去年出台的税收优惠及其它政策的鼓励下，包括顺丰速运、中外运(0598.HK)在内的物流公司正在寻求在跨境电商市场占得一席之地。根据政府预测，跨境电商市场规模到2016年将达到1万亿美元。

网易(NTES.O)等规模较小的本土互联网公司也急于从“海淘”市场分羹。网易上月与中外运联手建立了一个跨境电商平台。

顺丰速运国际电商服务副总裁Masa Ren表示，国内电商业务无法满足中国消费者的海淘需求。

根据中国海关总署数据，自2012年以来，注册跨境电商业务的企业已经超过2,000家。

跨境电商业务在中国蓬勃发展，除了当局的政策扶助外，还与中国日渐增多的富人数量有关系。这些人青睐国际品牌，因一连串安全丑闻对本土品牌避而远之。

广告行业高管Fiona Chen称，她的大多数日常必需品都是海淘来的，每月至少海淘一次，在网上购买鞋、化妆品等物品，花费在200美元左右。

“有许多在中国买不到的外国产品，特别是食品，品质都更加安全，”她说。

根据艾瑞咨询的估计，去年中国跨境电商交易额占中国外贸总额的比例从2013年的11.9%升至14.8%。到2017年，跨境电商占中国外贸总额的比例预计会达到20%左右。

分析人士称，加入“海淘”市场的小企业会发现自身很难与阿里巴巴争抢业务。阿里巴巴是中国电商巨头，控制着中国电商市场逾80%的份额，该公司2014年推出天猫国际（Tmall Global），今年正努力在美国市场赢得业务。

美国在线零售商亚马逊也在扩大在华业务，该公司去年8月在上海自贸区设立了国际贸易总部。

但上海美国商会项目及服务部门副总裁Scott Williams称，这些大企业与小企业相互竞争，可能会让另辟蹊径进军中国市场的外国品牌成为最大的赢家。

“鉴于（中国消费者）对高品质商品和服务的需求从未像现在这么旺盛，中国市场的大门对美国企业是敞开的，这些企业中有大品牌，也有中小企业。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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