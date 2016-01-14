中国很多散户放弃股市 将避险放在首位

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海1月14日（记者 Samuel Shen/Kazunori Takada） - 中国股市年初至今下跌约15%，很多散户退出，转投国内债券、黄金和美元等被视为避险资产的品种。

和西方市场不同，中国股市成交量中80%来自散户，近1亿人拥有股票账户。

2015年上半年，中国股市大涨，但此后大跌约40%。1月的下跌成为压倒很多人的最后一根稻草。

“我就仓了那么点懒得空，而且当时是想高一点就卖，但转身就跌成这样就懒得管了，”22岁的广东散户周俊安说道。

“我对中国股市没信心。买美元比较好。”

上海证券交易所的周度数据显示，1月伊始，资金流入追踪债券、黄金和货币市场的交易所交易基金（ETF）。

作为散户投资海外股票和债券渠道的合格境内机构投资者（QDII）也很受欢迎，延续了去年底开始的趋势。

《证券时报》周四报导称，10只QDII基金因额度问题暂停大额申购。仅去年12月一个月，QDII管理的资产就增加了近10%。

中国散户对上周人民币加速贬值感到震惊。去年8月以来，人民币贬值近5%。

“股市已经乱了套，”昆山一名48岁的女子说道，她在一家银行的会计部门工作，称自己换了价值50万元人民币（7.6万美元）的美元。“美元保险很多。”

黄金的需求也得到了提振。

“除了黄金硬通货，在我眼里其他的都是泡沫，”北京一名24岁的女性投资者说道。“可能我比较悲观。真的国际局势动荡了，美元、债券哪个都买不来一顿饱饭。”

新年伊始的七个交易日里，中国最大的黄金ETF--华安黄金易管理的资产就增加了8%；过去六个月该基金管理的资产翻番。

“我们发现每当有人民币贬值预期的时候，黄金ETF的投资都会增加，”华安黄金易基金经理徐宜宜说道。“买黄金还可以规避权益类投资的风险，可以做到双重避险。”

一些散户还将股市里的钱转投理财产品和保本基金。

“我买了各种银行的理财产品。以债券型的为主，风险比较低，”广州一名姓王的女士说道。她说去年的股灾中她在股市损失了30%，8月清仓。

中国证券投资基金业协会的数据显示，截至去年12月底，债券基金和货币基金的规模较去年6月底接近翻番，而股票基金同期管理的资产规模下滑了近90%。

一些散户称，他们已经放弃了获得投资回报的念头，更加专注于过年。

“（我对中国股市）没有信心啦，”深圳的Ivy Li说道，她在股市投资了10万元，周二清仓。

“也没打算把钱投资在其他资产了，准备可能春节去旅游吧。估计今年经济不太好。”

一些乐观主义者仍坚信市场最终会回暖。

“我已经清仓了，但是不准备用这些钱来买更多的银行理财产品，因为我想等股市触底反弹的时候再重新买入，”成都一所大学50岁的员工文志红说道。（完）