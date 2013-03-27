中国零售业景气下滑 珠宝商料脱颖而出

路透香港3月26日（记者 郭经伟） - 经济不确定性拖累消费者信心并削弱企业获利能力，中国零售商今年料将面临又一个不平坦的年份，周生生(0116.HK)和六福集团(0590.HK)等连锁珠宝商将成为处境最好的零售业者。

1-2月零售销售增速创下九年来的最低水平，令百丽国际控股有限公司(1880.HK)和李宁(2331.HK)等企业的处境更为艰难，他们本就受到经济增长放缓、工资上涨和库存高企的拖累。

分析师称，深受库存积压影响的服装、鞋类和饰品零售商前景料不会很快改善。然而，珠宝商不存在库存高企的困扰，今年料消费者支出或将小幅上升将令珠宝业者受益。

“还没有可靠迹象能够确认零售业整体出现内生性复苏。我们预计今年需求不会迅速回升，不会出现太多大逆转。”第一上海证券首席策略师叶尚志说道。

未来三年，中国料将成为全球最大的零售市场，沃尔玛(WMT.N)和耐克(NKE.N)等全球零售巨头一直依靠中国市场获得成长。

不过今年的前景仍令人失望。

耐克称，尽管3-7月出货的鞋类和服装订单上升了4%，公司仍面临中国市场严峻的竞争形势。

李宁、百丽和国美(0493.HK)等本土零售商也警告称，经济不确定性和库存高企今年将拖累零售业表现，去年获利就已经显露疲态。

“2013年，中国经济不会出现大的改变。短期内将面临更大的压力。”百丽首席执行官盛百椒说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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