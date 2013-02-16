商务部：春节黄金周零售餐饮销售同比增15%

路透上海2月16日 - 中国商务部周六公布数据显示,2013年春节黄金周期间,即大年除夕(9日)至正月初六(15日),全国重点监测零售和餐饮企业销售额5,390亿元人民币,比2012年春节期间增长14.7%;年货、金银珠宝及时尚数码产品等热销.

商务部网站刊登新闻稿指出,春节期间,年味十足的传统消费占主要市场,吃穿用等刚性需求保持稳定增长.全国重点监测零售企业食品、饮料销售额同比分别增长9.8%和11.2%.广西、湖南等地超市年货市场销售额同比增长20%以上.而数码相机、手机、平板电脑、单反相机等电子产品成为年货"新宠",南京市重点监测商贸企业iPad、iPhone等高端数码产品黄金周销售额同比增长约36%.

今年春节与情人节相遇,增添了甜蜜气氛,金银珠宝市场迎来消费高峰,全国重点监测零售企业金银珠宝销售额同比增长38.1%.另外,百货店针对冬季服饰开展促销活动,同时款式新颖的春季服饰缤纷亮相,全国重点监测零售企业服装、鞋帽销售额同比分别上涨6.3%和7.5%,南京新百(600682.SS)、郑州百货大楼、驻马店乐山商场销售增幅都在30%以上.

节日期间,全国36个大中城市主要生活必需品市场价格平稳.商务部监测,与节前一周相比,肉类批发价格小幅上涨,羊肉、牛肉、猪肉价格分别上涨1.9%、1.3%和0.9%;18种蔬菜平均批发价格上涨0.6%;禽蛋零售价格微幅上扬,白条鸡、鸡蛋价格均上涨0.3%.

粮油类零售价格稳中有升,花生油、大豆油、小包装大米价格分别较节前一周上涨0.3%、0.2%和0.2%,小包装面粉价格运行平稳,菜籽油价格较节前略降0.2%.(完)

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(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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