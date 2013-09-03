中国官方数据显示经济回暖 零售商却不以为然

8月29日，在北京一家零售店内，一名顾客在挑选商品。 REUTERS/Jason Lee

路透香港9月2日（记者 Anne Marie Roantree/郭经伟） - 近期中国多项官方数据优于预期，似乎暗示经济开始回暖，但本土大型零售商却对此浑然不觉。

路透对企业上半年业绩的评估显示，逾20家中国零售商并不确信经济放缓已然见底，其顾客也持类似看法。这些零售商经营从鞋类到食品等众多日常用品。

“隐藏在数字背后的现实其实很悲观，”鞋类零售龙头企业百丽国际控股有限公司(1880.HK)说。中国官方公布的一系列数据显示，国内经济经历连续两年的放缓后可能正在企稳。

“鉴于中国经济正处于结构性再平衡和增长模式转型的艰难过渡期，未来的前景仍存在诸多不确定性，”百丽称。该公司市值达116亿美元，旗下逾1.8万家零售店分布在360个中国城市。

“作为防御反应，消费者变得越来越倾向于储蓄，而不愿意支出，”该公司补充道。

最新出炉的数据也支持零售商的看法。

7月中国社会消费品零售总额同比增长13.2%，较2011年17.1%和2012年14.3%的年度增幅放缓。

这种对未来的不确定性，凸显在中国这个以储蓄闻名的国家，政府和零售商要想游说消费者掏钱消费可谓困难重重。中国的家庭储蓄率居全球之首。

中国经济增速在过去10个季度中出现九个季度放缓，令国内外企业受到冲击。但有迹象显示中国经济目前正在企稳，这应当有助于中国政府的改革努力，同时提振消费者信心。

一些企业正在传出销售喜报。蒂芙尼(TIF.N)称，中国消费者日益青睐钻石而非黄金，令该公司的销售受到提振；普拉达（Prada）也称，截止7月的六个月销售受到中国市场提振。

华润创业(0291.HK)等有政府背景的本土零售商，对未来的看法比同类民营企业更为乐观。

“我们的准备比以往任何时候都充分，以便面对未来的不确定性，同时能够在时机成熟时加以利用，” 华润创业说道。

然而，谨慎气氛依然随处可见。

咨询公司China Market Research Group近期对1,000名年薪介于6,000美元至1.5万美元的中产人群的调查发现，绝大多数此类人群对未来仍忧心忡忡。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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