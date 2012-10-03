外资零售巨头在华风光不再

中国消费者在一家沃尔玛超市付账的资料图片。 REUTERS/Ming Ming

路透香港/新加坡10月1日电（记者 Donny Kwok/Emily Kaiser）---沃尔玛1996年在中国开店第一天吸引了8万购物者，让世界零售巨头们觉得中国市场很容易搞定。

不过中国市场比想像中难多了。英国乐购(TSCO.L)和德国麦德龙(MEOG.DE)等外资企业都放慢了在中国扩张的脚步，而香港上市的高鑫零售有限公司(6808.HK)则取代了沃尔玛成为了中国最大的连锁卖场。

上个月，美国家居连锁店家得宝(HD.N)宣布关闭中国店铺，凸显外资零售企业在中国遭遇的困境，受累于竞争激烈和经济增长放缓。

“大卖场运营的快速增长时代已经结束，以前那种开新店就能赚钱的日子已经不再。”Kingsway Group Research分析师Steve Chow表示。

沃尔玛目前在中国拥有364家店，可能无法再像初期那样吸引大量的顾客，但沃尔玛早期的成功也为其吸引来了众多的竞争对手，也许太多了。

去年中国零售销售估计约为5,069亿元。中国的大卖场云集了世界三巨头--沃尔玛、家乐福(CARR.PA)和乐购，以及高鑫等一批本土企业。

高鑫认为，市场已经饱和，下一阶段可能是整合。

“我们认为已经没有什麽空间接纳新的竞争者，除非他们的商业模式和其他企业非常不一样。”高鑫首席执行官Bruno Mercier在该公司公布上半年净利大增75%以後对路透表示。

家得宝在中国遭遇的困境部分反映出美国DIY模式在中国遭遇的挑战。如果雇人装修很便宜，消费者干吗要自己装修呢？

“现实是中国经济放缓，因此我们在中国的增长也会受到一些影响。中国消费者更为在意支出，我们认为，现在我们的（低价）承诺比以往更能与中国消费者产生共鸣。”沃尔玛发言人通过电邮对路透记者的提问作出回应称。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。