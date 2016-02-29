官员称中国延迟退休政策今年出方案

中国人力资源社会保障部部长尹蔚民周一表示，延迟退休年龄政策今年会拿出相关方案。他表示，延迟退休要“小步慢走、渐进到位”，每年推迟几个月的时间，经过一个相当长的时间再达到法定退休的目标年龄；而且还要根据现在不同群体的退休年龄，从实际出发，区分不同群体的情况，分步进行实施。中国人口老龄化的趋势越来越快，去年超过60岁以上的老人已经达到了2.2亿，占比已经超过16%。路透