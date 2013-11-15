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时事要闻 | 2013年 11月 15日 星期五 20:00 BJT

中国将研究渐进式延迟退休年龄政策

路透北京11月15日 -中国周五发布《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出，中国将适时适当降低社会保险费率，研究制定渐进式延迟退休年龄政策。推进机关事业单位养老保险制度改革。整合城乡居民基本养老保险制度、基本医疗保险制度。

决定还指出，坚持计划生育的基本国策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，逐步调整完善生育政策，促进人口长期均衡发展。

同时鼓励社会办医，优先支持举办非营利性医疗机构。社会资金可直接投向资源稀缺及满足多元需求服务领域，多种形式参与公立医院改制重组。允许医师多点执业，允许民办医疗机构纳入医保定点范围。（完）

(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯)

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