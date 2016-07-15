中国6月财政收入增速降至1.7% 受营改增和高基数等影响

路透北京7月15日 - 受营改增、高基数等因素影响，中国6月财政收入增速继续大幅回落，上半年增速亦低于去年全年，而6月财政支出增幅则进一步扩大至近20%。下半年经济下行压力还在持续，预计政策性减收效应还将显现。

中国财政部周一公布，6月全国一般公共预算收入15,634亿元人民币，同比增长1.7%；全国一般公共预算支出22,637亿元，同比增长19.9%。5月分别增长7.3%和17.6%。

整个上半年累计，全国一般公共预算收入85,514亿元，同比增长7.1%；全国一般公共预算支出89,165亿元，同比增长15.1%。2015年全年财政收支增速分别为8.4%和15.8%。

“下半年，经济下行压力还在持续，政策性减收效应还将进一步显现。”财政部表示。

新闻稿指出，今年以来全国一般公共预算收入增幅先升后降，一季度增长6.5%，其中1、2、3月份分别增长5.8%、7%、7.1%，增幅总体平稳且呈逐月提高态势。

二季度增长7.5%，其中，4月份受部分地区商品房销售回暖以及营业税清缴增收等因素影响，收入增幅跃升至14.4%；5月份受部分企业汇算清缴上年所得税延后入库影响，增幅回落到7.3%；6月份则受前期清缴营业税减少了部分收入来源、去年同期基数较高以及政策性减收效应体现等影响，增幅回落到1.7%。

财政部网站刊登的新闻稿并称，6月中央一般公共预算收入同比增长16%；地方一般公共预算本级收入同比下降8.6%；上半年分别增3.3%和10.1%。

中央和地方6月财政收入增速差异巨大，主要是受全面推开营改增试点后中央与地方增值税收入划分办法调整影响，6月份中央从地方净上划收入552亿元（中央财政因收入划分办法调整增加的收入将用于增加对地方转移支付），拉高本月中央收入增幅8.6个百分点，拉低本月地方收入增幅6.2个百分点。

新闻稿显示，上半年国内增值税同比增长8.7%。其中6月份增长20.9%，比1-5月累计增幅5.8%提高较多，主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，收入在增值税科目中反映，体现为增值税增收。

上半年营业税同比增长15.6%。其中6月份下降86%，主要是原营业税纳税人已改缴增值税。当月有少量营业税入库，主要是全面推开营改增试点前的一些在途款项。

支出方面，单独6月，中央财政支出同比增长22.1%；地方支出同比增长19.6%；上半年则分别增7.2%和16.6%。

1-6月累计，全国政府性基金收入同比增长7.5%。其中国有土地使用权出让收入同比增长9.7%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2 （完）