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路透中文国际短讯 | 2014年 3月 20日 星期四 13:55 BJT

“以房养老”保险有望在京沪等四城市试点--报载

中国面临着人口老龄化问题，“以房养老”作为完善社会养老保障机制的一种形式进入公众视野。上海证券报周四报导，保监会近日就相关内容开始征求意见，有望在北京、上海、广州、武汉四个城市开展试点。图为一名男子在广州一新建住宅小区附近的公园里晨练。路透
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