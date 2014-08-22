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中国财经 | 2014年 8月 22日 星期五 10:42 BJT

中国2014年早稻减产0.4%至3,401万吨 仍是丰收年景--统计局

路透北京8月22日 - 中国国家统计局周五发布,2014年全国早稻产量为3,401万吨（680.2亿斤），尽管比2013年减产12.5万吨（2.5亿斤），下降0.4%,但单产保持在390公斤/亩（5,850公斤/公顷）以上，为历史第二高年份,仍是丰收年景。

根据国家统计局调查，2014年全国早稻播种面积5,795千公顷（8,692.5万亩），比2013年减少9.4千公顷（14.1万亩），下降0.2%；全国早稻单位面积产量5,868.9公斤/公顷（391.3公斤/亩），比2013年减少12公斤/公顷（0.8公斤/亩），下降0.2%。

国家统计局农村司高级统计师黄加才称，近几年全国早稻播种面积一直稳定在5,800千公顷（8,700万亩）左右，湖北、湖南两省通过政策推动，压单扩双使早稻播种面积增加较多，基本抵消了其他早稻产区播种面积下降的影响，使全国早稻面积保持基本稳定。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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