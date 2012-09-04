中晚稻最低收购价确定 较去年提高--发改委

路透北京9月4日电---中国发改委公布2012年中晚稻最低收购价执行预案,相比去年,今年的中晚籼稻和粳稻最低收购价格进一步提高16.82%和9.38%.

发改委网站刊发的预案称,2012年中晚籼稻最低收购价每市斤1.25元,粳稻最低收购价每市斤1.40元.

最低收购价执行时间:江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川8省(区)为2012年9月16日至2012年12月31日,辽宁、吉林、黑龙江3省为2012年11月16日至2013年3月31日.在此期间,以县为单位,当其中晚稻市场价格连续3天低於国家公布的中晚稻最低收购价格时,由中储粮分公司会同省级价格、粮食、农业、农发行等有关部门核实确认後,报中储粮总公司批准在相关市县或全省省(区)范围内启动预案,并报国家有关部门备案.

2011年中晚籼稻最低收购价每市斤1.07元人民币,粳稻最低收购价每市斤1.28元.2010年中晚籼稻最低收购价每市斤0.97元、粳稻1.05元.

执行该预案的中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)主产区为辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、四川11省省(区).

中国国家统计局此前称,今年夏粮总产量超过1997年12,768万吨的历史最好水平.夏粮产量12,995万吨,同比增产356万吨或2.8%.

去年末农业部在全国农业工作会议上宣布了今年粮食总产量超过5.25亿吨(10,500亿斤),农民收入增幅保持在7.5%以上的目标.2011年粮食总产11,424亿斤,实现半个世纪以来首次连续八年增产.(完)

(欲了解详情,请点选中国发改委 here)

--发稿 张胜男; 审校 林高丽

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