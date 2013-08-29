2013年中国早稻总产量比去年增产2.4%--统计局

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京8月29日 - 中国国家统计局周四公布，2013年全国早稻总产量达到3,407.3万吨，比上年增产78.3万吨，增幅为2.4%。
国家统计局农村司高级统计师黄加才解读称，今年早稻增产，一方面是惠农政策有利于播种面积增加；另一方面有利天气促进单产提高。
黄加才表示，今年早籼稻最低收购价格每50公斤提高12元，地方政府进一步推动水稻生产“扩双压单”，特别是近年大面积推广集中育秧，机械插秧面积扩大减轻了劳动强度，在一定程度上调动了农民种粮积极性，增加了播种面积。
今年全国早稻播种面积5,791.9千公顷，同比增长0.5%，因播种面积增加而增产16万吨。
今年气候条件对早稻主要生产期（5月、6月）有利，早稻主产区雨水适中，平均气温和日照时间高于上年同期，没有明显的病虫害发生。2013年全国早稻单产为每公顷5,882.9公斤，同比提高1.9%。全国早稻因单产提高增产62万吨。
此外，黄加才指出，主产区增产显着。在早稻产量超过500万吨以上的四个省（区）中有三个增产，分别是湖南、江西和广西。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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