中国千万富豪不考虑移民比例连年上升 地产重新成为最爱--胡润

路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。

报告称，虽然过去一年中国整体经济增长放缓，只有9%的受访者对未来两年的中国经济表示“没有信心”，比去年减少4个百分点。超过90%的受访者还是持乐观态度，其中有28%表示“非常有信心”，表示“还算有信心”的比例连续三年上升。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，“我认为2017年是一个拐点，从08年以来，考虑移民的人数一直保持在60%左右，但今年下来一点。”

报告显示，不考虑移民的高净值人士占比达44.5%，不过本次调查中，考虑移民人数仍过半。

这是胡润连续第13年发布千万富豪调查报告。过去半年以来，胡润研究院对中国449位个人资产在一千万元人民币以上的高净值人士进行调研，其中62位资产超过1亿元。受访者平均年消费额近180万元，占受访者平均财富（5,250万元）的3.4%，其中亿万资产受访者平均年消费占平均财富的2.9%。

在投资方向上，得益于2016年全国性暴涨的房地产业，地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。近三成受访者青睐地产作为投资首选，比去年增加4个百分点。64%的受访者认为未来两年的地产价格会稳健增长。

选择股票的比例较去年下降5个百分点，以23%位居第二大投资品种。受访者平均预测未来两年沪综指.SSEC将达到3,350点，比年初的3,100点涨8%，其中有16%的人认为沪综指将达到4,000-5,000点。

沪综指.SSEC周四收报3,101.30点，跌11.71点或0.38%，并创三周以来收盘新低。

报告称，蚂蚁金服旗下支付宝第一次超过刷卡成为高净值人士“最青睐的支付方式”，刷卡第二，微信第三，现金第四。招商银行(600036.SS)连续13年摘得“最青睐的信用卡”桂冠，而汇丰银行则连续13年被评为“最青睐的外资零售银行”。

胡润表示，“新金融崛起非常快，现金才排到第四支付方式。”（完）