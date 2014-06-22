中国向南海部署四座钻井平台

路透北京6月20日 - 中国将向南海部署四座钻井平台，暗示中国将加强在该海域的油气勘探。

中国海事局网站上公布的坐标显示，“南海二号”和“南海五号”钻井平台已经被部署在中国大陆和东沙群岛之间。“南海四号”钻井平台被拖向中国海岸。

本周早些时候，中国海事局公布了“南海九号”钻井平台的坐标，周五该钻井平台将部署在接近越南专属经济区。

《环球时报》援引厦门大学南洋研究院院长庄国土的说法称，中国宣布向南海新添3座钻井平台，表明国家层面明确的战略意图。

“新增的钻井平台不免会再次戳菲越‘敏感神经’，”庄国土指出。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。