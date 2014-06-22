中国向南海部署四座钻井平台

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透北京6月20日 - 中国将向南海部署四座钻井平台，暗示中国将加强在该海域的油气勘探。
中国海事局网站上公布的坐标显示，“南海二号”和“南海五号”钻井平台已经被部署在中国大陆和东沙群岛之间。“南海四号”钻井平台被拖向中国海岸。
本周早些时候，中国海事局公布了“南海九号”钻井平台的坐标，周五该钻井平台将部署在接近越南专属经济区。
《环球时报》援引厦门大学南洋研究院院长庄国土的说法称，中国宣布向南海新添3座钻井平台，表明国家层面明确的战略意图。
“新增的钻井平台不免会再次戳菲越‘敏感神经’，”庄国土指出。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。